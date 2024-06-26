Президент Сирии оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил предложение российского лидера Владимира Путина, касающееся урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

В среду, 26 июня, политик провел встречу со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождавшими его дипломатами. Переговоры состоялись в Дамаске.

«Мирная инициатива, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, представляет собой реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами», — сказал лидер Сирии.

Кроме того, он прокомментировал отказ западных стран и Украины обсуждать соответствующее предложение. Асад подчеркнул, что решение Киева и его зарубежных партнеров свидетельствует об их «абсолютной ответственности» за продолжение боевых действий.

14 июня Путин выступил в российском министерстве иностранных дел, во время мероприятия предложив план урегулирования украинского кризиса. В частности, глава государства призвал Украину вывести свои войска с территории новых регионов РФ. Вместе с этим президент потребовал от Киева отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Кремле не исключили, что «трезвые головы» на Украине будут думать над предложениями РФ по урегулированию.