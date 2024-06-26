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Президент Сирии оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине

Асад назвал инициативу Путина по Украине реальной основой для урегулирования

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Syrian Presidency/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил предложение российского лидера Владимира Путина, касающееся урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

В среду, 26 июня, политик провел встречу со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождавшими его дипломатами. Переговоры состоялись в Дамаске.

«Мирная инициатива, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, представляет собой реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами», — сказал лидер Сирии.

Кроме того, он прокомментировал отказ западных стран и Украины обсуждать соответствующее предложение. Асад подчеркнул, что решение Киева и его зарубежных партнеров свидетельствует об их «абсолютной ответственности» за продолжение боевых действий.

14 июня Путин выступил в российском министерстве иностранных дел, во время мероприятия предложив план урегулирования украинского кризиса. В частности, глава государства призвал Украину вывести свои войска с территории новых регионов РФ. Вместе с этим президент потребовал от Киева отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Кремле не исключили, что «трезвые головы» на Украине будут думать над предложениями РФ по урегулированию.

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