Путин созвонился с и.о. президента Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава российского государства пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов, а также выразил уверенность, что дружественные отношения между странами будут развиваться.

26 июня «Газпром» подписал Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.

13 июня Путин Также провел телефонный разговор с Мохбером. Лидеры двух стран коснулись и вопросов сотрудничества в сфере глобальной политики, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, куда Исламская Республика вступила с 1 января 2024 года.

3 июня Мохаммад Мохбер сообщил, что не намерен участвовать в президентских выборах.

Ранее Иран заявил, что версия о падении вертолета Раиси из-за диверсии исключена.