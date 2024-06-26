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Путин созвонился с и.о. президента Ирана

Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава российского государства пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов, а также выразил уверенность, что дружественные отношения между странами будут развиваться.

26 июня «Газпром» подписал Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.

13 июня Путин Также провел телефонный разговор с Мохбером. Лидеры двух стран коснулись и вопросов сотрудничества в сфере глобальной политики, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, куда Исламская Республика вступила с 1 января 2024 года.

3 июня Мохаммад Мохбер сообщил, что не намерен участвовать в президентских выборах.

Ранее Иран заявил, что версия о падении вертолета Раиси из-за диверсии исключена.

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