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Небензя назвал виновных в гибели 192 российских детей за время СВО

Небензя возложил ответственность на Киев за гибель 192 детей в РФ с начала СВО

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Власти Украины несут ответственность за гибель 192 детей на российской территории с февраля 2022 года по апрель 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года», — сообщил Небензя.

До этого Небензя заявил, что американские власти причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS. По словам дипломата, западные союзники поощряют Киев к совершению терактов против мирного населения российских городов.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12:15. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку. В Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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