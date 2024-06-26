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Швейцария признала зависимость Евросоюза от США

Разведка Швейцарии: независимый от США и НАТО ЕС на данный момент недостижим

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Francois Lenoir/Reuters

Независимый от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) и автономный Евросоюз на данный момент недостижим. Об этом говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).

В документе сказано, что Швейцария с 2022 года стала менее безопасной из-за нестабильности в Европе. Отмечается, что Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза, независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что жители Европы в вопросе санкционных ограничений подтверждают свою зависимость от американских властей. Он напомнил, что Вашингтон использует экономические ограничения «в отношении европейских экономоператоров» и часто доводят их до логического завершения. В ЕС не возражают и демонстрируют свою полную вассальную зависимость «от суверена за океаном».

В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Европа стала вассалом США и полностью раздавлена Вашингтоном.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не вернется к «старым добрым временам».

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