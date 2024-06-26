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В России отреагировали на решение о смене генсека НАТО

Депутат Журавлев: смена генсека НАТО не имеет никакого значения

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Global Look Press

Решение о смене генерального секретаря НАТО ничего не меняет, потому что все решения в альянсе в любом случае принимаются на основе мнения США. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, то, кто будет номинально занимать пост генсека НАТО, не играет никакой роли. Депутат уверен, что выбранное лицо будет просто озвучивать то, что «пришлет» ему американская сторона.

«А военной частью блока традиционно руководят американские военные, поэтому здесь сюрпризов точно можно не ждать — НАТО давно уже официально признало Россию своим врагом и даже учения проводит, назначая нас в качестве условного противника, обучая общие войска противодействовать российской армии», — заключил Журавлев.

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года, пояснили в пресс-службе альянса.

Ранее в Германии заявили, что Евросоюз не является протянутой рукой НАТО.

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