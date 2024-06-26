Израиль назвал Эрдогана военным преступником

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал военным преступником президента Турции Тайипа Эрдогана после его высказываний в поддержку действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла». Об этом Кац написал на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган объявил о своей поддержке «Хезболлы» перед лицом угроз Израиля. Эрдоган — это военный преступник, который убивает невинных курдов на сирийской границе и пытается отказать Израилю в праве на самооборону от террористической организации, нападающей из Ливана по приказам Ирана», — заявил он.

13 июня Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

30 мая газета Hürriyet писала, что Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии.

Днем ранее Эрдоган сказал, что Организация Объединенных Наций умерла как организация, поскольку она не может не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников.

Ранее Эрдоган позвонил Путину.