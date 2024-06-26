Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль назвал Эрдогана военным преступником

Глава МИД Израиля назвал Эрдогана военным преступником из-за поддержки Ливана

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал военным преступником президента Турции Тайипа Эрдогана после его высказываний в поддержку действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла». Об этом Кац написал на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган объявил о своей поддержке «Хезболлы» перед лицом угроз Израиля. Эрдоган — это военный преступник, который убивает невинных курдов на сирийской границе и пытается отказать Израилю в праве на самооборону от террористической организации, нападающей из Ливана по приказам Ирана», — заявил он.

13 июня Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

30 мая газета Hürriyet писала, что Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии.

Днем ранее Эрдоган сказал, что Организация Объединенных Наций умерла как организация, поскольку она не может не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников.

Ранее Эрдоган позвонил Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами