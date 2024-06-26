Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России

Единственной страной Европейского союза (ЕС), которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия. Об этом сообщает портал Euronews.

«Венгрия вновь применила свое право вето, чтобы подорвать внешнюю политику Европейского Союза, заблокировав публикацию совместного заявления, осуждающего недавнее решение Кремля запретить 81 европейское СМИ в России», — говорится в публикации.

В число СМИ, против которых будет действовать Москва, входят известные в Европе бренды, такие как австрийская ORF, немецкая Der Spiegel, ирландская RTE.

Кроме того, под запрет попадут испанская El País и El Mundo, итальянская RAI, а также португальская Público и французская Le Monde.

В свою очередь независимый венгерский новостной портал 444 подтвердил информацию, написав, что венгерское правительство не позволило ЕС осудить действия России в совместном заявлении.

Россия с 25 июня приняла решение ограничить доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации ЕС. Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом Евросоюза решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ.

В Евросоюзе прокомментировали решение РФ запретить вещание ряда западных СМИ.