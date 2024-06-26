Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ знают об ударе по посту радиационного контроля в Запорожской области

МАГАТЭ осведомлено об уничтожении одного из постов радиационного контроля ЗАЭС

close
100%
Reuters

МАГАТЭ знает о сообщениях российской стороны, касающихся уничтожения поста радиационного контроля в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Нам известно о сообщении, на которое вы ссылаетесь», — отметили представители международной организации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сказали в пресс-службе МАГАТЭ, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси всегда включает в свои заявления информацию, которую считает актуальной для ядерной безопасности. Не исключено, что данные об уничтожении поста радиационного контроля в Запорожской области также привлекут его внимание.

26 июня представители Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. Речь идет об объекте в селе Великая Знаменка, уточнялось в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пост оказался полностью уничтожен. В результате сотрудникам станции пришлось провести ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в регионе.

Ранее Гросси призвал прекратить атаки на город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами