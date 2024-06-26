В МАГАТЭ знают об ударе по посту радиационного контроля в Запорожской области

МАГАТЭ знает о сообщениях российской стороны, касающихся уничтожения поста радиационного контроля в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Нам известно о сообщении, на которое вы ссылаетесь», — отметили представители международной организации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сказали в пресс-службе МАГАТЭ, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси всегда включает в свои заявления информацию, которую считает актуальной для ядерной безопасности. Не исключено, что данные об уничтожении поста радиационного контроля в Запорожской области также привлекут его внимание.

26 июня представители Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. Речь идет об объекте в селе Великая Знаменка, уточнялось в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пост оказался полностью уничтожен. В результате сотрудникам станции пришлось провести ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в регионе.

Ранее Гросси призвал прекратить атаки на город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС.