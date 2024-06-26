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Политолог о новом генсеке НАТО: самостоятельности от него не ждут

Политолог Шаповалов: новый генсек НАТО будет исполнять волю США

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Mikko Stig/Reuters

Новый генсек НАТО, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был ожидаемым кандидатом на этот пост. Сама по себе его должность — номинальная, так как самостоятельности от него не ждут — он будет выполнять и озвучивать решения США, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Конечно, ни эта кандидатура, ни какая-либо иная ничего изменить не может, потому что это совершенно формальная, техническая должность», — объяснил эксперт свое мнение в беседе с RT.

Североатлантический альянс при этом он назвал не союзом равных сил, а объединением США со своими сторонниками. По мнению Шаповалова, это значит, что все решения будут за Вашингтоном, новый генсек НАТО будет консультироваться по ним с другими ключевыми союзниками — к примеру, Великобританией, а затем озвучивать их.

Самого Рютте политолог назвал верным и последовательным сторонником евроатлантизма.

«Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности», — заявил Шаповалов.

Напомним, сегодня послы НАТО утвердили нидерландского премьера в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. СМИ называли его противовесом экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента США.

Ранее Песков высказался о назначении Рютте генсеком НАТО.

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