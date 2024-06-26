Следком выступил с предложением изменить законы насчет преступлений против мира

В Следственном комитете предложили ввести посмертное осуждение преступлений против мира, изменив для этого соответствующее законодательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя СК РФ Александра Федорова.

Федоров отметил, что все, кто совершил преступление против мира и человечности в ходе вооруженного конфликта на Украине, будут установлены, однако в ходе специальной военной операции эти лица с высокой вероятностью могут не дожить до суда.

«В связи с этим особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасность человека была реальна. Независимо от того, пожизненная она или посмертная по отношению к тем, кто совершил такие преступления», — заявил Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

В частности, это касается представителей националистических батальонов ВСУ, а также руководства Украины с 2014 года.

До этого газета «Ведомости» сообщила, что правительство России хочет усилить наказание за мятеж.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.