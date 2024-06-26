Жена освобожденного из тюрьмы Ассанжа заявила об опасности действий США

Случай основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа показывает опасность действий Соединенных Штатов, которые криминализируют журналистику. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла на пресс-конференции в Канберре, передает ТАСС.

По ее словам, журналист принципиален и не запуган. Стелла также призвала журналистов пока что не беспокоить его и дать время на общение с семьей.

До этого отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что сторонники журналиста победили, и им воздастся за оказанную поддержку.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, которые он провел в заключении.

В WikiLeaks подтвердили, что его основатель заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с американским министерством юстиции. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов.

Ранее в Кремле прокомментировали освобождение журналиста Ассанжа.