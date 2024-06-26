Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена освобожденного из тюрьмы Ассанжа заявила об опасности действий США

Жена основателя WikiLeaks Ассанжа Стелла: США криминализируют журналистику

Случай основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа показывает опасность действий Соединенных Штатов, которые криминализируют журналистику. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла на пресс-конференции в Канберре, передает ТАСС.

По ее словам, журналист принципиален и не запуган. Стелла также призвала журналистов пока что не беспокоить его и дать время на общение с семьей.

До этого отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что сторонники журналиста победили, и им воздастся за оказанную поддержку.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, которые он провел в заключении.

В WikiLeaks подтвердили, что его основатель заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с американским министерством юстиции. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов.

Ранее в Кремле прокомментировали освобождение журналиста Ассанжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами