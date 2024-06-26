В Евросоюзе отреагировали на решение РФ запретить вещание ряда западных СМИ

Европейский союз (ЕС) назвал ответные действия РФ по запрету вещания западных СМИ на территории страны «необоснованной цензурой». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы регионального содружества.

По мнению Брюсселя, решение Москвы ограничить доступ к ряду зарубежных изданий и телеканалов является «совершенно необоснованным» и представляет собой «цензуру». При этом представители ЕС подчеркнули, что в своей работе заблокированные СМИ якобы придерживаются «журналистских стандартов».

В то же время в региональном содружестве прокомментировали собственные санкции в отношении трех российских и одного чешского СМИ. В заявлении подчеркивается, что таким образом Брюссель якобы «борется с дезинформацией и пропагандой».

Тем не менее в ЕС признали, что первыми начали запрещать доступ к российским информационным ресурсам. Но, как отметили представители регионального содружества, рестрикции коснулись тех изданий, которые находятся «под контролем» Москвы и поддерживают специальную военную операцию (СВО) в зоне украинского конфликта.

24 июня Брюссель принял 14-й пакт антироссийских санкций. В том числе он определился с датой вступления в силу запрета на вещание трех российских и одного чешского СМИ.

Речь идет об агентстве РИА Новости, «Российской газете» и газете «Известия». Кроме того, под санкции попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe.

На следующий день на территории РФ ограничили доступ к ряду телеканалов и изданий ЕС. Рестрикции коснулись 81 европейского СМИ.

Ранее на Украине журналисты пожаловались на попытки властей давить на СМИ.