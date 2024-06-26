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Путин продлил срок Шувалова на посту председателя «ВЭБ.РФ»

Путин переназначил Игоря Шувалова председателем «ВЭБ.РФ» еще на пять лет

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Екатерина Карпенко/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем »ВЭБ.РФ» еще на пять лет. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной компании развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — сказано в дкументе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого РБК со ссылкой на доклад группы экономистов рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики в докладе «Экономика научно-технологического прорыва и суверенитета» писало, что экономисты предложили план достижения научно-технологического прорыва и суверенитета России.

Научным редактором доклада выступил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач. В его создании также принимали участие ученые из Института ВЭБ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) и Курчатовского института.

Ранее Путин дал новое поручение по высокотехнологичным компаниям.

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