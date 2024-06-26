Соратники дистанцируются от Макрона из-за его «токсичности»

Кандидаты на выборах во французский парламент могут дистанцироваться от образа Эммануэля Макрона в своих политических кампаниях, поскольку популярность главы государства падает, а его бренд становится «токсичным». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве подразделения по связям с общественностью в Елисейском дворце.

Как следует из текста, сторонники Макрона опасаются, что личный бренд президента становится токсичным, в связи с чем депутаты, сопровождавшие его на протяжении политической карьеры, перед выборами меняют тактику своих кампаний. Большинство проправительственных кандидатов избегают размещения фотографий Макрона на листовках и предвыборных плакатах.

От главы государства дистанцировались даже премьер-министр Габриэль Атталь и министр Финансов Брюно Ле Мер, отмечает Bloomberg.

В то же время близкий к Макрону источник агентства назвал нормальным тот факт, что кандидаты в парламент не используют образ главы государства, поскольку предстоят не выборы президентства. По словам собеседника Bloomberg, пропрезидентские силы могут проиграть, однако только диктаторы не рискуют.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон готов сформировать коалицию со своими политическими противниками, чтобы не допустить прихода к власти Марин Ле Пен и ее правой партии «Национальное объединение».

Ранее Макрон дал совет французам перед выборами в парламент.