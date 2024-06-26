Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине

НАТО не будет частью конфликта на Украине, альянс не переступает и не переступит эту черту. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам политика, на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне (8–9 июля) будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ее Вооруженных сил.

При этом он подчеркнул, что несмотря на поддержку Киева странами Запада, НАТО не станет частью украинского конфликта. Канцлер заметил, что по этому вопросу в Североатлантическом альянсе есть единомыслие.

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, посчитав, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, рассказал пранкерам Вовану и Лексусу о планах Запада по Украине. В частности дипломат упомянул, что приглашения Киеву вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, не будет.

Кэмерон также заявил, что Великобритания в частном порядке предостерегает Францию от возможной эскалации конфликта на Украине на фоне заявлений французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск.

Ранее Украина раскрыла, что сорвало переговоры в 2022 году.