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Рютте прокомментировал назначение на пост генсека НАТО

Рютте пообещал, что НАТО останется краеугольным камнем безопасности Запада

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Mikko Stig/Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов, который с 1 октября вступит в должность генерального секретаря НАТО, прокомментировал свое назначение на пост. В соцсети Х он пообещал, что альянс продолжит оставаться краеугольным камнем безопасности Запада.

В публикации Рютте поблагодарил всех членов НАТО за оказанное доверие, подчеркнув, что с нетерпением ждет работы на новой должности.

«Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Возглавлять эту организацию – это ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно», – указал он.

До этого стало известно, что послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генерального секретаря. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

20 июня газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Захарова отреагировала на назначение Рютте генсеком НАТО.

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