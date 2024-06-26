Захарова отреагировала на назначение Рютте генсеком НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, заявила, что его должность ничего не решает в альянсе, где всем заправляют Соединенные Штаты. Ее слова приводит ТАСС.

«В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы», — указала представитель МИД РФ.

Ранее послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря.

До этого газета Politico писала, что на посту генсека НАТО Рютте должен будет выступить в роли политического противовеса экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году. Как отмечается в материале, экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что у Рютте «была история, когда он давал отпор Трампу, когда он думал, что Трамп не прав, и он делал это прямо ему в лицо».

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.