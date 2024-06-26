В посольстве США потребовали освободить Гершковича и Уилана

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не совершал никаких противоправных действий и не должен был быть арестован, Россия должна прекратить использовать таких, как Гершкович или Пол Уилан, в качестве разменной монеты, они должны быть немедленно освобождены. Об этом заявили в посольстве США в РФ.

Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. 26 июня в Екатеринбурге начался суд против журналиста. Представители американского посольства прибыли туда.

Как утверждают дипломаты, с момента задержания Гершковича власти России не предоставили никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения.

«Суть этого судебного разбирательства не в предъявлении доказательств, соблюдении процессуальных норм или верховенстве закона. Речь идет об использовании Кремлем американских граждан для достижения своих политических целей», — говорится в заявлении посольства США.

В диппредставительстве потребовали от России немедленно освободить Гершковича и Пола Уилана.

Утром 26 июня журналиста The Wall Street Journal Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Он был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и Гершковича.