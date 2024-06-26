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В Армении обвинили Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

Секретарь Совбеза Армении Григорян обвинил РФ в сдаче Карабаха Азербайджану

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Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. Его слова приводит Арменпресс.

По словам Григоряна, Ереван вел боевые действия с Азербайджаном в момент, когда находился в полной зависимости от России. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

«Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — заявил Григорян журналистам на брифинге.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы.

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