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Песков уточнил статус телефонных переговоров Путина и Байдена

Песков заявил, что Путин пока не запланировал телефонный разговор с Байденом

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Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с лидером США Джо Байденом вслед за министром обороны Андреем Белоусовым, который поздно вечером 25 июня пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Пескова спросили о подобных контактах глав двух государств в контексте вчерашнего разговора Белоусова с Остином. При этом за подробностями беседы глав оборонных ведомств пресс-секретарь призвал обратиться в Минобороны России.

Путин и Байден около часа обсуждали ситуацию вокруг Украины в телефонном разговоре, который проходил 12 февраля 2022 года, незадолго до начала военной операции.

В ноябре 2023 года Песков отмечал, что переговоры между президентами России и США могут состояться, но только при обоюдной готовности. Он также указывал на то, что «должны вызреть определенные условия», не уточнив, что именно имеет в виду.

Переговоры Белоусова и Остина прошли вечером 25 июня. Инициатором общения выступила американская стороны. По данным Минобороны, министры в том числе обсудил ситуацию на Украине. Министр обороны России предупредил коллегу из США об угрозе эскалации ситуации, если Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву.

Ранее в России оценили, повлияет ли назначение нового министра обороны на сроки проведения СВО.

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