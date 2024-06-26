Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГД приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

close
100%
Depositphotos

Государственная дума приняла в II и III чтениях законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума на пленарном заседании 26 июня может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Накануне Госдума одобрила в I чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, в Совете федерации пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам может оказать сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. По ее мнению, решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда.

Экономист ранее назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами