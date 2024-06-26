ГД приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственная дума приняла в II и III чтениях законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума на пленарном заседании 26 июня может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Накануне Госдума одобрила в I чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, в Совете федерации пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам может оказать сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. По ее мнению, решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда.

Экономист ранее назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам.