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Экс-депутат Рады оценил слова Подоляка о том, что «Крым — это военный лагерь»

Политик Царев: заявление Подоляка об ударах по Крыму не оценили даже на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев продолжит наносить удары по Крыму, поскольку сейчас «это не место для отдыха, а военный лагерь и легитимная цель для ВСУ». По словам парламентария, столь радикальное высказывание не оценили даже на Украине.

«Ведь до этого в Киеве подчеркивали, что удар якобы пришелся по мирным кварталам случайно. А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским и будем, мол, дальше наносить, правильно делаем. Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским», — отметил Царев.

24 июня Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно, как и пляжей, и туристических зон. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сказала, что заявление Подоляка является калькой с немецкой концепцией о Крыме времен нацистской Германии.

По ее словам, разница лишь в том, что сегодня к этому добавили оружие производства США и методы современного терроризма. При этом «начинка», как отметила дипломат, осталась прежней, в ее основе — идеология нацизма.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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