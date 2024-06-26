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В МИД заявили, что в обсуждении второго форума по Украине нет смысла

МИД России: второй форум по Украине без содержания обсуждать бессмысленно

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Второй форум по Украине без содержания обсуждать нет смысла, необходимо понимать, о чем и с кем говорить. Об этом заявили в министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

22 июня замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года.

21 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что второй саммит по урегулированию конфликта на Украине может пройти в одной из стран глобального Юга.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что РФ планирует помешать проведению второго саммита мира по Украине.

До этого украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко сообщила, что Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите, в котором должны будут принять участие обе стороны конфликта.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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