Лавров констатировал крах репутации доллара

Доллар потерял свою репутацию в мире, и слова экс-президента США Дональда Трампа на этот счет очень показательны и справедливы. Об этом во время выступления на «Примаковских чтениях» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Доллар свою репутацию уронил. Это подметил в одном из своих недавних выступлений Дональд Трамп, который обвинил администрацию Байдена в том, что она разрушила веру в то, на чем основано американское доминирование в мире. Очень показательно, очень откровенно», — заявил глава МИД.

26 июня независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что действия США запустили процесс дедолларизации мировой экономики.

21 марта руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль может подешеветь до 93–94 за доллар в первой половине июля.

До этого сообщалось, что доллар США продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место нетрадиционным резервным валютам, таким как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона.

Ранее США предрекли крах из-за размера госдолга.