Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров упрекнул Израиль за политику против сектора Газа

Лавров назвал страшными слова Израиля, что в Газе нет гражданских лиц

close
100%
Francis Mascarenhas/Reuters

Страшны слова официальных лиц Израиля о том, что в секторе Газы нет гражданских лиц и что «там с трех лет все террористы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия сразу же осудила теракт, совершенный боевиками радикального палестинского движения ХАМАС против израильского населения 7 октября 2023 года. В то же время Москва категорически выступила против методов, применяемых руководством Израиля для борьбы с террористами, нарушающих нормы международного гуманитарного права.

«Меня очень покоробило, когда Израиль и [его руководители] стали говорить, что эти методы вполне оправданы», — сказал Лавров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами