Лавров упрекнул Израиль за политику против сектора Газа

Страшны слова официальных лиц Израиля о том, что в секторе Газы нет гражданских лиц и что «там с трех лет все террористы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия сразу же осудила теракт, совершенный боевиками радикального палестинского движения ХАМАС против израильского населения 7 октября 2023 года. В то же время Москва категорически выступила против методов, применяемых руководством Израиля для борьбы с террористами, нарушающих нормы международного гуманитарного права.

«Меня очень покоробило, когда Израиль и [его руководители] стали говорить, что эти методы вполне оправданы», — сказал Лавров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.