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Политолог: заморозка конфликта на Украине не отвечает интересам России

Политолог Пшеничников: России не нужна заморозка конфликта на Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Заморозка конфликта на Украине не отвечает интересам России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя предложение советников кандидата в президенты США Дональда Трампа провести границы по линии боевого соприкосновения.

«Это автоматически означает долгосрочную дестабилизацию новых регионов нашей страны. Достаточно вспомнить, как ВСУ на протяжении 8 лет после «Минска-2» терроризировали Донецк и Луганск. Нужно вернуть наши территории. Если Киев не готов деоккупировать русские земли, Россия вернет их силой», — подчеркнул политолог.

25 июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. При этом он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в США должны учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь призвал США опираться на так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Ранее американский журналист высмеял подготовку Байдена к предстоящим дебатам с Трампом.

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