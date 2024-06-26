Генсек НАТО оценил своего преемника

Генсек НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал своего преемника премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика». Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг заявил, что тепло приветствует избрание Рютте на пост главы Североатлантического альянса.

«Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и строитель консенсуса», — сказал он, добавив, что оставляет НАТО в надежных руках.

До этого стало известно, что послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генерального секретаря. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

20 июня газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.