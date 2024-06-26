Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть принят 26 июня

Госдума может 26 июня принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Государственная дума на пленарном заседании 26 июня может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Сегодня Государственная дума рассмотрит во втором и, как мы надеемся, в третьем чтении внесенный нами по поручению президента законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам», — сказал он.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам может оказать сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. По ее мнению, решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, в Совете федерации пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры.

Экономист ранее назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами