Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть принят 26 июня

Государственная дума на пленарном заседании 26 июня может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Сегодня Государственная дума рассмотрит во втором и, как мы надеемся, в третьем чтении внесенный нами по поручению президента законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам», — сказал он.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам может оказать сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. По ее мнению, решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, в Совете федерации пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры.

Экономист ранее назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам.