Зеленский заявил о подготовке рабочих групп по мирным инициативам

Украина представит конкретные мирные инициативы в июле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«Готовим рабочие группы, с июля новая конкретика ради мира», — отметил он.

О том, какие меры для активизации переговорного процесса предложит Киев, Зеленский не уточнил. Украинские издание «Страна» предположило, что он имел в виду подготовку второго «мирного саммита».

22 июня заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года.

19 июня политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт заявлял, что Запад умерил аппетиты Киева, так как ситуация на поле боя складывается далеко не в пользу Украины. Он отметил, что изначальные требования о выходе РФ к границам 1991 года обсуждать было бы странно.

В итоговом коммюнике саммита, которое подписали его участники, присутствует только три пункта из «формулы мира» Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.