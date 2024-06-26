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В РАН оценили, что изменится для России в случае победы Трампа на выборах

Академик Дынкин: победа Трампа на выборах не принесет изменений для России

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Tom Brenner/Reuters

Изменения для России, которые могут произойти в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, будут минимальны. Об этом kp.ru рассказал академик Российской академии наук, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

«В США все-таки существует партийный консенсус в отношении того, что Россия является угрозой. Да и по опросам, 60% избирателей разделяют эту точку зрения. Вместе с тем я знаю некоторых влиятельных людей в окружении Трампа, которые в международных вопросах занимают, скорее, разумные центристские позиции. Так что какие-то минимальные подвижки все же возможны», — сказал эксперт.

Он добавил, что большое значение имеют результаты предстоящих президентских дебатов, которые запланированы на 27 июня. По словам Дынкина, жители США «очень реагируют» на них.

Накануне советники Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с Россией, Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США.

Ранее Билл Гейтс испугался победы Трампа на выборах.

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