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Макгрегор заявил, что изолировали себя США, а не Россия

Макгрегор: интерес Турции к БРИКС показывает, что США изолировали сами себя

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Интерес Турции к партнерству с БРИКС говорит о том, что США изолировали сами себя. Об этом в соцсети X написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что попытка Соединенных Штатов изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы.

«Страны Глобального Юга укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, скорее всего, присоединится к БРИКС», — сказал Макгрегор.

Макгрегор призвал американские элиты немедленно проснуться и обратить внимание на международную изоляцию страны.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что в ближайшем будущем страны БРИКС предложат миру весомую политическую альтернативу старому порядку.

11 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом заявил, что Москва приветствует интерес Турции к БРИКС.

Ранее РФ и Турция подтвердили настрой на развитие партнерства по безопасности.

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