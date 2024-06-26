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Американский журналист высмеял подготовку Байдена к предстоящим дебатам с Трампом

Журналист Fox Хэннити высмеял подготовку Байдена к дебатам с Трампом

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити высмеял американского президента Джо Байдена, который «пять с лишним дней» скрывается от общественности и не выполняет свои прямые обязанности, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире своей телепрограммы.

«Джо, конечно, уже пять с лишним дней скрывается. Судя по всему, президент вашей страны не в состоянии выполнять свои обычные обязанности, обязанности своей должности... По меньшей мере 16 помощников помогают Байдену подготовиться, проводя имитационные дебаты и стратегические сессии. Кроме того, <…> Байден тренируется стоять в течение целых 90 минут подряд», — указал журналист.

По его словам, многие американцы не исключают, что действующий глава государства «мог принимать какие-то препараты, повышающие работоспособность», чтобы восстановить «больную память и плохую выносливость».

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.

21 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты США будет приковано к тому, сможет Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию.

Ранее стали известны детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом.

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