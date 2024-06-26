Супруга Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него

Супруга австралийского журналиста и основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла в своем аккаунте в социальной сети Х заявила, что судебный приговор ее мужу положил конец «этой необоснованной грязной кампании».

«Замечания судьи о приговоре положили конец этой необоснованной грязной кампании», — отметила она.

До этого стало известно, что власти США запретили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу без специального разрешения возвращаться в страну. После вынесения приговора Ассанж отправится из США в Австралию.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявлял, что работа организации будет продолжена.

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Манглона признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

Ранее Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию.