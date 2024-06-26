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В Иране подтвердили, что для подписания соглашения о сотрудничестве с РФ нет препятствий

Сафари: соглашение о сотрудничестве Ирана и РФ вскоре будет подписано

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Shutterstock

Для подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией нет никаких препятствий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, сообщает РИА Новости.

По словам Сафари, содержательно документ готов и «в этом отношении нет никаких проблем». Он выразил уверенность, что соглашение вскоре будет подписано главами двух государств.

25 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко также сообщил, что работа над текстом соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном практически завершена и документ будет подписан в самое ближайшее время.

11 июня сообщалось, что заключение соглашения приостановлено из-за проблем у властей Ирана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ раскрыли детали нового российско-иранского договора.

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