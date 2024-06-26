Токио выразил Пхеньяну протест из-за очередного пуска ракеты

Японское правительство по дипломатическим каналам направило властям Северной Кореи решительный протест из-за очередного ракетного пуска Пхеньяна. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

В протесте особенно отмечается, что северокорейские ракетные пуски угрожают безопасности населения Японии.

До этого сообщалось, что баллистическая ракета, которую КНДР запустила в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

24 июня сообщалось, что КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею. Южнокорейские власти подтвердили этот факт и попросили граждан не приближаться к местам их падения.

2 июня сообщалось, что США, Япония и Южная Корея договорились о проведении новых военных учений.

Ракета с разведывательным спутником КНДР взорвалась в небе.