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В России заявили, что Грузия не хочет быть плацдармом против Москвы

Оверчук: Грузия все больше осознает, что не хочет быть плацдармом против РФ

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Грузия все больше осознает нежелание быть плацдармом для угроз России. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что эта тенденция положительно сказывается на торгово-экономических связях России и Грузии, в частности показателей в сфере туризма.

25 июня активист Социалистической платформы республики Паата Абуладзе заявил, что западные страны хотели использовать Грузию для того, чтобы открыть второй фронт в конфликте с Россией.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю. Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

Ранее Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию.

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