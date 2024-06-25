Грузия все больше осознает нежелание быть плацдармом для угроз России. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что эта тенденция положительно сказывается на торгово-экономических связях России и Грузии, в частности показателей в сфере туризма.

25 июня активист Социалистической платформы республики Паата Абуладзе заявил, что западные страны хотели использовать Грузию для того, чтобы открыть второй фронт в конфликте с Россией.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю. Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

Ранее Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию.