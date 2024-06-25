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В Белом доме жалуются, что в G7 не готовы изымать российские активы

Белый дом: в G7 абсолютно нет консенсуса насчет изъятия основных активов РФ

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Claudia Greco/Reuters

В «Большой семерке» абсолютно нет консенсуса насчет изъятия основных замороженных на Западе активов России. Об этом заявил директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

«Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой», — заявил Карпентер.

Американский чиновник призвал страны к продолжению коллективного обсуждения вопроса.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России.

24 июня стало известно, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов России.

5 июня глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

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