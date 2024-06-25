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Санду отреагировала на начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Санду заявила, что Молдавии и Украине суждено стать частью европейской семьи

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала официальное начало переговоров о вступлении республики и Украины в Европейский союз (ЕС). Глава государства опубликовала соответствующий пост в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Сегодня Молдавия и Украина официально начинают переговоры о вступлении в ЕС. Наше будущее — внутри европейской семьи», — подчеркнула она.

Кроме того, президент выразила благодарность главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В то же время глава государства отметила вклад председателя Европейского парламента (ЕП) Роберты Метсолы в работу над началом переговоров о расширении регионального содружества.

25 июня Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении страны в региональное содружество. По словам Мишеля, Киев сможет стать частью объединения к 2030 году.

Чуть позже стало известно, что Молдавия также приступила к переговорам с ЕС о приеме в региональное содружество. Как сказала министр иностранных дел председательствующей в Европейском совете Бельгии Аджа Лябиб, в ходе обсуждений стороны намерены уделить особое внимание судебной реформе и борьбе с коррупцией в Молдавии.

Ранее Молдавию и Украину предупредили об отсутствии короткого пути к членству в ЕС.

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