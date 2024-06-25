Украину в настоящее время следует рассматривать как «западные территории РФ», заявил сербский политолог Стеван Гайич. Об этом пишет издание «Печат».

По словам эксперта, сейчас на территории Украины происходит борьба между западными странами и РФ. При этом он подчеркнул, что в действительности США и их союзники противостоят значительной части остального мира, который хочет добиться прекращения западной гегемонии.

«Украину следует рассматривать как западные российские земли, которые сегодня превратились в поле боя», — подчеркнул политолог.

Гайич добавил, что русские и украинцы — это один народ. Но на протяжении многих лет жителям Украины навязывали ложную идентичность, отвечающую интересам «иностранных колонизаторов». Как сказал эксперт, целью этого процесса являлась борьба носителей такой идентичности против самих себя.

25 июня чешский президент Петр Павел заявил, что российские власти, скорее всего, сохранят контроль над новыми регионами. В то же время глава республики усомнился в способности Киева обернуть ситуацию на поле боя в «быстрый успех».

Ранее в МИД РФ отвергли возможность обмена новых территорий на замороженные российские активы.