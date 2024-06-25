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Глава офиса Зеленского указал, что целью Киева является «горящий Кремль»

Глава ОП Ермак указал на изображение горящего Кремля, говоря о цели Украины

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, рассуждая о целях Киева, указал на изображение горящего Кремля. Об этом сообщает Time.

Во время интервью в его кабинете Ермак показал журналисту керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль. Он заявил, что это является целью Киева.

20 июня Ермак заявил, что Россия планирует помешать проведению второго саммита мира по Украине.

Днем ранее глава ОП сказал, что Украина может пригласить представителя Российской Федерации на следующий саммит мира.

15 июня Ермак заявил, что Киев не против переговоров с Москвой на втором «мирном саммите».

До этого Андрей Ермак заявил, что граждане Украины опасаются предательства со стороны Запада на предстоящем саммите в Швейцарии, которое приведет к новым Минским соглашениям.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о сговоре Зеленского ради узурпации власти.

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