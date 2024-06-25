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В МИД РФ рассказали о недооценке Западом российского ядерного оружия

Рябков: недооценка Западом ядерного оружия РФ может иметь фатальные последствия

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Западные страны недооценивают возможность применения РФ ядерного оружия, что может привести к «фатальным последствиям». Такое заявление сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат 25 июня выступил на международном форуме «Примаковские чтения» в Москве. Во время мероприятия он обратил внимание, что нынешняя геополитическая обстановка в мире не имеет легких решений и выходов.

«Вы правы, безусловно, в недооценке нашими западными противниками готовности РФ постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы, не хочется предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — сказал Рябков.

До этого заместитель министра иностранных дел страны заявил, что созданные в РФ заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность. Как сказал дипломат, речь идет о защите государства на десятилетия вперед.

20 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину страны. По словам главы государства, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения.

Ранее агентство Reuters оценило риски применения РФ ядерного оружия.

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