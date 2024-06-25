Лавров поблагодарил Лукашенко за помощь России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за поддержку мирного плана России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД.

«Стороны обменялись оценками международной обстановки и ситуации вокруг Украины. Белорусской стороне была выражена признательность за поддержку специальной военной операции и российских предложений по окончательному урегулированию украинского кризиса, — сообщили в МИД.

Кроме того, Россия поддержала готовящуюся вторую Минскую конференцию по евразийской безопасности и белорусскую инициативу разработки «Евразийской хартии многообразия

и многополярности в XXI веке».

До этого глава МИД России Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами заявил, что реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине