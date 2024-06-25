Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров поблагодарил Лукашенко за помощь России

Лавров выразил благодарность Лукашенко за поддержку мирного плана России

close
100%
Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за поддержку мирного плана России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД.

«Стороны обменялись оценками международной обстановки и ситуации вокруг Украины. Белорусской стороне была выражена признательность за поддержку специальной военной операции и российских предложений по окончательному урегулированию украинского кризиса, — сообщили в МИД.

Кроме того, Россия поддержала готовящуюся вторую Минскую конференцию по евразийской безопасности и белорусскую инициативу разработки «Евразийской хартии многообразия
и многополярности в XXI веке».

До этого глава МИД России Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами заявил, что реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами