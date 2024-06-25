Кая Каллас заявила, что не возглавит представительство ЕС по иностранным делам в этот четверг

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не станет главой представительства ЕС по иностранным делам в этот четверг. Ее слова передает издание Postimees.

«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», — прокомментировала Каллас сообщения о том, что ее выбрали в качестве кандидата на посты главы евродипломатии.

Она пояснила, что в четверг не будет объявлен следующий верховный представитель ЕС по внешней политике, но может быть объявлен кандидат на эту должность. Это не означает, что даже если будет объявлено ее имя, Каллас получит должность.

До этого агентство DPA сообщало, что лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля.

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