Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Литовский Сейм (парламент) принял решение денонсировать договор с Россией о правовой помощи и отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. За это решение проголосовали 93 депутата и лишь пятеро воздержались, сообщает ТАСС.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольски, на данное решение повлияла «агрессивная политика, которую проводит Россия».

«Такая мера будет содействовать сокращению до минимума правовых контактов со страной-агрессором», — сказала Добровольска.

До этого сообщалось, что правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении Договора между Россией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Из заявления следует, что между Москвой и Вильнюсом в рамках этого договора фактически прекратилось два года назад. Поступающие в Литву из России запросы исполняются только в случаях непосредственно связанных с интересами граждан Литвы.

Министр юстиции Эвелина Добровольска пояснила, что причинами для принятия этого решения якобы стали изменение геополитической ситуации и проведение Россией специальной военной операции. Денонсировать договор до даты его следующего продления планируют 21 января 2025 года.

Ранее глава МИД Литвы осудил Запад за «страх перед Россией».