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Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус»

Меликов: координация боевиков в Дагестане была лучше, чем при атаке на «Крокус»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Координация деятельности боевиков, участвовавших в терактах в Дербенте и Махачкале 23 июня, была более глубокой, чем при нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, поскольку атака осуществлялась по нескольким локациям. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

По его словам, атака на церкви и синагоги в Дагестане была скоординирована по целям, задачам и времени.

Меликов также высказал мнение, что боевики рассчитывали совершить одновременно несколько атак, устроить хаос, чтобы отвлечь правоохранителей и избежать задержания, но им это не удалось.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что число жертв теракта увеличилось до 21.

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Теракт в Дагестане
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