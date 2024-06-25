В Евросоюзе нашли замену Боррелю

Лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что экс-премьер Португалии Антониу Кошта будет назначен председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля, передает агентство.

Также сообщалось, что лидеры государств ЕС договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии на второй срок.

До этого Каллас в Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказала, что Эстония солидарна с Францией относительно помощи Украине. Она подчеркнула, что у Эстонии для этого есть необходимые ресурсы, экономическая мощь и знания.

14 июня глава эстонской оппозиционной партии «Отечество» (Isamaa) и бывший министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу призвал премьер-министра Каю Каллас покинуть занимаемую должность из-за нехватки средств на оборону и связанного с этим скандала.

Ранее политолог раскрыл истинную причину противостояния глав Евросовета и Еврокомиссии.