Лавров заявил об укреплении координации внешней политики РФ и Белорусии

Россия и Белоруссия будут укреплять координацию во внешней политике, и роль такого взаимодействия будет только расти, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Безусловно, внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение», — отметил министр.

Он добавил, что его сегодняшняя встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко была посвящена в основном именно внешнеполитическому взаимодействию.

До этого Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник выпустили совместное заявление, в котором указано, что республика и РФ нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В документе выделили как приоритетное направление наращивание потенциала коллективных сил ОДКБ, повышение их боеготовности и уровня координации оборонных структур.

Ранее Лавров ответил на вопрос о приглашении России на вторую конференцию по Украине.