В Госдуме ответили на заявление о связи уволенного генерала ВСУ с Россией

Украинские политики и военные участвуют во внутренней борьбе за власть, результатом которой стало увольнение генерала ВСУ Юрия Содоля, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. В беседе с НСН он назвал это «внутренней агонией» Украины и опроверг связь уволенного с Россией.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. В числе прочего на него возложили ответственность за ряд неудач армии в зоне боевых действий и заявили о обвинили в работе на Россию. По мнению депутата, в данный момент украинские политики и командующие заняты сбором компромата друг на друга.

«Идет подковерная борьба за власть — это касается и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, и нынешнего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, и самого Зеленского, — объяснил Заварзин. — Это внутренняя агония. Мало верю, что Содоль работал на Россию».

Ранее Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после слов Путина.