В РФ предложили запретить коллекторам требовать долги по микрозаймам

Депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить микрофинансовым организациям в РФ передавать право на взыскание денежных средств с должников другим лицам, в том числе коллекторским организациям, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы во вторник. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила запретить микрофинансовым организациям передавать права требования задолженности по микрокредитам другим лицам, в качестве которых среди прочих могут выступать коллекторские организации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня микрофинансовые организации привлекают коллекторские агентства, чтобы «оказать дополнительное воздействие на должника», если он не смог вовремя вернуть кредит.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, микрозаймы не только «загоняют людей в долговую кабалу», но и позволяют нечистоплотным коллекторским агентствам «наживаться на людях».

«У нас в ЛДПР много подобных обращений, когда коллекторы задним числом рисуют задолженность или пени и пытаются отнять у людей имущество», - подчеркнул он.

Авторы инициативы отметили, что в последние годы в РФ уровень кредитования населения вырос до 55%, при этом 17,5 млн россиян имеют на данный момент незакрытые микрозаймы.

Число граждан, не способных вовремя отдать долги по микрозаймам составляет 8,6 млн человек, добавили авторы законопроекта. В основном это молодежь и пенсионеры, испытывающие финансовые трудности.

Кроме того, за 2022 год клиентская база микрофинансовых организаций увеличилась на 3,1 млн человек (почти на 22%), отметили в пресс-службе партии.

В ЛДПР выразили уверенность, что принятие такого законопроекта позволит уберечь граждан от коллекторов.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщала, что Коллекторские агентства в январе-марте 2024 года выкупили у банков 56,4 млрд рублей просроченных долгов россиян — это рекордные 89% от общего объема реализованных за квартал «плохих» кредитов.

Ранее сообщалось, что крупнейший покупатель долгов граждан продаст свой бизнес в России.