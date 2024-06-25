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В МИД РФ заявили, что Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности

Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.

«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», — заявил дипломат.

22 июня газета Financial Times написала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн.

24 июня президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград поставляет продукцию военного назначения иностранным государствам на законном основании и не намерен за это оправдываться.

Вучич отметил, что раскручивание темы поставок сербских боеприпасов на Украину в западных и региональных СМИ направлено на осложнение отношений между Белградом и Москвой. Президент Сербии указал на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший о планах обсудить эту тему в контактах, является чрезвычайно умным человеком, которого не обманешь играми различных спецслужб.

Ранее в Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов.

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